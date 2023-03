Virtus Antoraf Servigliano in serie A

Le Marche del tennistavolo maschile tornano in serie A grazie alla Virtus Antoraf Servigliano che ha letteralmente dominato il campionato nazionale di B1: 12 partite e altrettante vittorie, con un ruolino di marcia impressionante (60 set vinti, solo 8 persi). Merito del terzetto giallorosso capitanato da Matteo Cerza e composto da Li Weimin e Daniel Ruben Gaybakyan. Mancano due giornate al termine della stagione, ma gli 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica suonano come promozione matematica in serie A2. Oggi con inizio alle 10 il palasport di Servigliano ospiterà l’ultimo turno casalingo contro il King Pong Roma (quinto in classifica) e per la Virtus sarà una vera e propria passerella: atteso il pubblico delle grandi occasioni. Al termine della partita sarà effettuata la premiazione di fine stagione con riconoscimenti alla squadra e agli amici della Virtus.