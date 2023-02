Virtus tennistavolo, due gare per fare la storia

Due partite per fare la storia. La Virtus Antoraf tennistavolo di Servigliano, prima in classifica nel campionato nazionale di B1 tenterà la scalata alla serie A2 in due partite particolarmente intense. I tre moschettieri giallorossi, imbattuti con 9 vittorie su 9 in stagione, assoluti protagonisti del team sono: il capitano Matteo Cerza, il cinese Li Weimin e il bulgaro Daniel Gaybakyan che vogliono regalare un grande segno al una comunità di 2.250 abitanti. Le prossime due tappe saranno fondamentali; prima la trasferta a Camerino contro il Cus domani 11 febbraio alle 15.30, poi la sfida in casa con Montemarciano domenica 19 alle 10. A cinque giornate dal termine della stagione la classifica parla chiaro: la Virtus con 18 punti, seguita da Montemarciano (14) e Cus Camerino (12). In caso di promozione in A2, Servigliano entrerà nel novero dei primi 24 club d’Italia. In dieci anni di vita, la Virtus ha vinto cinque campionati, facendo la trafila dalle categorie minori sempre sorretta dai tifosi. "Da capitano – spiega Matteo Cerza – posso dire che il clima che vive la squadra è il migliore. Siamo super affiatati e lo abbiamo dimostrato anche nell’ultima trasferta. Questo fattore ci porterà vantaggio anche nella prossima partita contro Camerino, nelle cui fila milita il fortissimo Francesco Lucesoli, scortato da giocatori scorbutici come Carbotta e Silveri. Vicini al traguardo, non molliamo di un centimetro". Sulla stessa scia Li Weimin, che vanta oltre 30 anni tra serie A e B in Italia: "Ho contribuito a far vincere diversi campionati, con il Servigliano sento che il momento per gioire è arrivato. L’impegno più importante del campionato sarà proprio in casa del Cus Camerino, siamo carichi e concentrati. Come giocatore con maggiore esperienza cercherò di contribuire non solo in campo, ma anche a supporto dei miei compagni".