Visita al mondo di Osvaldo Licini

In occasione delle giornate internazionali delle ‘Case Museo dei Personaggi Illustri’, il Centro studi e la Casa museo di Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado saranno aperte al pubblico per offrire una occasione unica di conoscere la storia e le opere di una grande maestro del Novecento. L’evento è iniziato ufficialmente ieri e sarà riproposto anche oggi 6 aprile con orario 16-19, sarà possibili visitare la casa che ha ospitato e ispirato Osvaldo Licini, che proprio dal terrazzo della sua abitazione ha realizzato alcuni dei suoi dipinti più conosciuti al mondo. Senza considerate, che in questi giorni la Casa Museo e il Centro studi stanno ospitando la mostra ‘Renato Paresce e les italien de Paris’ che ospita opere esclusive di grandi artisti. Intorno alle 17 è stato organizzato un tour gratuito, per info e prenotazioni 334-9276790.