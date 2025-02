"Visita dei carabinieri durante l’assemblea"

Il Collettivo Studentesco Argali lamenta che lo scorso 11 febbraio, a Porto San Giorgio, all’interno del cortile del centro sociale autogestito Officina Trenino durante lo svolgimento di un’assemblea studentesca si è verificato l’ennesimo controllo dei carabinieri. Nessuna spiegazione, nessun pretesto, solo un intervento a caso, giustificato con un freddo e sbrigativo "È un normale controllo".

Ma secondo il collettivo studentesco di normale non ci sarebbe nulla e fermare un’assemblea per un controllo è grave, perché potrebbe significare negare il diritto a riunirsi, discutere pensare. "E’ stata prova generale del nuovo ddl sicurezza? E se oggi – conclude il collettivo – viene interrotta un’assemblea senza motivo, cosa accadrà domani? Verranno vietate del tutto? Intanto, resta il paradosso: in questa città sembra più urgente controllare un gruppo di studenti e magari non lo sfruttamento incontrollato della riviera, ormai piegata agli interessi di pochi privati a discapito della comunità".