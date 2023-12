Visita del comandante Monterosso all’Ufficio Circondariale Marittimo

Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Fermo in visita alla guardia costiera di Porto San Giorgio. Nella mattinata di ieri il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, Matteo Monterosso ha fatto visita all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porto San Giorgio. Accolto dal Comandante della Guardia Costiera, tenente di vascello Angelo Picone, Monterosso, nel far visita alla sede ha avuto modo anche di incontrare e conoscere personalmente tutto il personale dipendente: "La visita istituzionale di Monterosso, insediatosi da poco nella provincia di Fermo, è per noi occasione di confronto utile e necessaria per rinforzare i cordiali e sempre più sinergici rapporti che, da sempre, contraddistinguono le due Amministrazioni dello Stato", ha dichiarato il Comandante della Guardia Costiera, Angelo Picone. In occasione dello scambio degli auguri natalizi, Picone ha voluto omaggiare il collega Monterosso del Crest dell’Ufficio Circondariale Marittimo formulandogli i migliori auspici di buon vento per il nuovo e prestigioso incarico assunto.