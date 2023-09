Visita del Dg Usr a Porto Sant'Elpidio: saluto a docenti e personale dell'Urbani

È stata una visita cordiale e proficua quella che Donatella D’Amico, neo Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ha fatto nei giorni scorsi al polo ‘Carlo Urbani’, ricevuta dalla dirigente scolastica, Laura D’Ignazi e dai suoi più stretti collaboratori. La visita rientra nel tour che la D’Amico intende effettuare nelle scuole della regione per approfondire e rendere più diretti e immediati possibile la conoscenza e il rapporto di collaborazione tra Usr, dirigenti scolastici, personale docente e ata, famiglie, istituzioni ed enti territoriali. La D’Ignazi l’ha accompagnata in visita dell’istituto e la D’Amico ha apprezzato l’efficienza, l’organizzazione, le iniziative di formazione per i docenti e salutare il personale.