Visita del Prefetto alla guardia costiera

Nella mattinata di ieri il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, ha fatto vista all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porto San Giorgio, in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di rafforzare il legame istituzionale ed il reciproco impegno a favore della Collettività. Accolto dal Comandante Angelo Picone, il Prefetto ha avuto modo di approfondire le attività istituzionali del Corpo inerenti la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza marittima e la tutela dell’ambiente e della fauna marina.