Visite gratis con il primario di oncologia del Murri

Servigliano (Fermo), 10 dicembre 2024 – Al via il programma di prevenzione denominato ‘Giornate della salute’, promosse all’interno del progetto ‘Smart Village’ sviluppato in forma sperimentale che ingloba 10 comuni dell’entroterra Fermano. Domenica 15 dicembre in via 24 Maggio a Servigliano si terrà la prima delle 31 giornate programmate legate all’iniziativa ‘Giornate della salute’ che vede impegnati vari enti del territorio, promosso dall’Ambito sociale territoriale XIX in collaborazione con 10 Amministrazione delle aree interne, Area sanitaria territoriale di Fermo, Inrca e Univpm.

La cittadinanza è invitata ad effettuare una ‘Visita Senologica’ gratuita con Renato Bisonni, primario dell’Unità operativa complessa di oncologia dell’ospedale ‘Murri’ di Fermo. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 351.5297674 (Assistente sociale coordinatrice Letizia Funari) oppure 345.7017882 (Assistente sociale coordinatrice Alessia Mecozzi). Seguiranno altri appuntamenti presso gli altri comuni collegati al progetto ‘Smart Village’, ovvero Falerone, Francavilla d’Ete, Massa Fermana, Montappone, Montegiorgio, Monte Vidon Corrado, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo e Ortezzano.

Nelle settimane scorse si sono svolti degli incontri in tutti i comuni dell’entroterra che hanno aderito al progetto, con numerosi soggetti che hanno dato disponibilità per essere inseriti nel progetto, che svolge una preziosa funzione di prevenzione e sostegni verso i cittadini over 65 dei comuni aderenti. Nello specifico è stato pensato e realizzato un nuovo modello più a misura di cittadino e soprattutto vicino alle comuni con nuovi sistemi: assistenza sociosanitaria domiciliare personalizzata finalizzata ad incrementare la qualità della vita e a promuovere l’invecchiamento attivo delle persone, soprattutto di quelle che vivono da sole, mantenendole indipendenti nel contesto sociale del proprio paese. Una delle iniziative progettuali prevede anche la fornitura di un kit innovativo per supportare l’autonomia delle persone anziane e facilitare la comunicazione con i caregiver e i servizi socio-sanitari. Fra questi kit personalizzati ci sono sistemi informatizzati che monitorano costante i pazienti che soffrono di particolare patologie croniche, a chi soffre di disturbi della memoria vengono forniti strumenti in grado di identificate i soggetti con cui i pazienti interfacciano più frequentemente.