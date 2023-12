Visite senologiche gratuite grazie alla Lilt

Sabato 16 dicembre visite senologiche gratis della Lilt nella sede della Croce azzurra di Porto San Giorgio. La Lega Italiana lotta ai tumori, terrà, nella sede della Pubblica Assistenza Croce azzurra di Porto San Giorgio, in via Borgo Andrea Costa n. 1 una serie di visite senologiche che saranno eseguite dal dottor Luigin Acito, già senologo del reparto Oncologia dell’ospedale " Murri" di Fermo. Le visite avverranno, su prenotazione, nell’ambulatorio della Croce Azzurra con orario dalle 8,30 alle ore 12,30. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Porto San Giorgio. Nel 2024 altre giornate di prevenzione su patologie differenti. La lilt promuove la prevenzione a i tumori attraverso la formazione, la ricerca e la Linea verde. Opera senza fini di lucro per diffondere la ’cultura della prevenzione’ come metodo di vita.