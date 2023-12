"Visite spostate proprio in virtù della non urgenza"

Nessuna criticità all’Oncologia dell’ospedale Murri. È il primario Renato Bisonni, che rassicura sul fatto che non sussista alcuna criticità sia sul fronte del personale medico che di quello della presa in cura o delle visite di controllo dei pazienti. Una situazione di difficoltà era emersa in seguito ad una segnalazione ricevuta dal consigliere regionale di minoranza Fabrizio Cesetti che parlava di una visita oncologica rinviata a data da destinarsi e delle difficoltà del reparto sottodimensionato nel personale: "Innanzitutto si rimarca il fatto che vengono sempre garantite sia le urgenze che le categorie B e D, classi di priorità Breve e Differita. "In merito alle visite di follow up, di controllo programmato, si specifica che, aggiunge Bisonni, alcune delle suddette visite, nell’ambito di una rimodulazione temporanea dei servizi, possono essere procrastinate, ma effettuate comunque in tempi brevi, proprio in virtù della non urgenza delle stesse visite e del fatto che nel reparto si registra un aumento delle persone in cura. Ma quando il medico curante ha contattato il reparto segnalando una qualsivoglia criticità del suo assistito, il paziente in questione, anche se in lista con visita in follow up, è stato subito visitato. E così continueremo a fare. Da gennaio, comunque, si tornerà alle consuete modalità di follow up". Dunque per la migliore gestione di tutte le categorie di pazienti, si provvede sistematicamente a una ottimizzazione e rimodulazione della programmazione lavorativa. Nessun paziente, di alcuna tipologia, viene lasciato indietro e le attività di reparto vengono erogati con la massima efficienza e professionalità.