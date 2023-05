’Vita indipendente’, Saltamartini: ci sono i soldi per finanziare i progetti

Non è caduto nel vuoto l’appello dell’associazione ’Vita indipendente’, con il presidente Angelo Larocca che chiedeva alla Giunta regionale di dare stabilità al sostegno delle persone con disabilità. A tranquillizzare tutti è l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini che spiega come la Giunta abbia stanziato 338 mila euro per finanziare 52 progetti di ’Vita Indipendente’ in modo da garantire continuità a tutti coloro che rientrano nel piano Ministeriale, "poiché le risorse non sarebbero state trasferite in tempo utile: serviranno a coprire il periodo tra il primo luglio e il 31 dicembre 2023". Saltamartini spiega che si è verificato un problema tecnico: il Decreto Ministeriale è stato approvato a fine anno, in tempi non utili per la programmazione regionale. Ora la programmazione regionale, che deve prevedere la formulazione del Piano Regionale della Non Autosufficienza all’interno del quale si colloca l’intervento ministeriale Vita Indipendente, sta procedendo con il proprio iter tecnico che porterà entro metà giugno alla chiusura del Piano e al suo invio al Ministero per l’approvazione. "Quello che sembrava un problema è stato da noi trasformato in una opportunità – prosegue Saltamartini – la Regione darà stabilità a questi 52 progetti personalizzati finanziandoli dal primo luglio al 31 dicembre, così come richiesto da AVI Marche nell’incontro dello scorso primo marzo. Le risorse ministeriali, che successivamente arriveranno, potranno essere utilizzate per avviare altri progetti". Il progetto ‘Vita Indipendente’ consente alle persone affette da disabilità gravissime di attivare progetti per raggiungere maggiore autonomia assumendo un assistente personale, si compone di risorse nazionali e regionali. Il Fondo Nazionale di 400 mila euro va cofinanziato dalla Regione con ulteriori 100 mila euro e interesserà nuovi beneficiari. Attraverso la legge regionale 212018 le Marche hanno poi finanziato altri progetti, i beneficiari sono attualmente 372.