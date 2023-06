’Vita indipendente’ Un appartamento in via Leopari

Una casa da recuperare, per costruire spazi di speranza e di autonomia, per persone con fragilità. L’amministrazione comunale e l’Ambito Sociale XIX proseguono nell’impegno per le persone in difficoltà. La Giunta ha deliberato la destinazione di un alloggio finalizzato al reinserimento e all’autonomia attraverso il recupero di un’unità immobiliare già esistente in centro città, in via Leopardi, che fa parte del complesso dell’ex Fontevecchia. Un altro progetto per la vita indipendente, dopo l’apertura degli appartamenti a Montepacini, spiega il sindaco Paolo Calcinaro, "che possono avere effetto positivo sia sui ragazzi che vogliono avere autonomia che sulle famiglie che possono avere sollievo nell’affiancamento e farlo dentro al centro storico di Fermo è particolarmente significativo per l’inclusione sociale". Spiega l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani: "La Giunta ha deliberato il progetto di fattibilità tecnica per il recupero di questo appartamento e per renderlo adeguato alla nuova funzione un intervento in linea con quanto già avviato dalla Giunta per questi obiettivi".