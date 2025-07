Vitali: "I volontari sono linfa vitale della Croce Arcobaleno"

Volontari, dipendenti e direttivo, fanno squadra alla Croce Arcobaleno di Petritoli, che lunedì si è riunita per fare il punto della situazione a distanza di un anno dal neo eletto consiglio. Era l’aprile 2024 quando Secondo Vitali è stato eletto presidente della Croce Arcobaleno, su programma di potenziamento dell’associazione, inteso come coinvolgimento di volontari e del territorio, a beneficio della comunità. Tema dell’incontro, è stato proprio questo: il bilancio delle attività realizzate fino ad oggi e gli imminenti obiettivi. Tra le iniziative più importanti, vanno ricordati il corso di perfezionamento per i militi già attivi e quello di primo soccorso, conclusosi con il proficuo risultato di 20 nuovi iscritti. "I volontari sono linfa vitale per l’associazione – ha commentato Vitali – che ha potenziato i servizi coprendo maggiori richieste degli utenti ed offrendo maggiore assistenza".

Tanti sono stati i traguardi raggiunti allo scadere del primo anno di mandato, che il neo direttivo non interpreta come un punto di arrivo, ma di ulteriore rilancio. "La prima sfida – prosegue Vitali – è mantenere il trend di crescita da ottenere con l’impegno di tutti. A tale scopo, in ottobre verrà organizzato un altro corso di primo soccorso, utile sia all’arricchimento personale che per il potenziamento del bacino di volontari, fondamentali per sopperire al ricambio generazionale e a garantire l’alternanza. Da qui, la proposta a loro rivolta, di raccontare la propria esperienza ad amici e conoscenti, valida come un invito a contagiare dello stesso entusiasmo associazionistico". Nella logica del coinvolgimento del territorio, la Croce Arcobaleno invierà ad ogni famiglia residente nei sette Comuni di competenza in Valdaso, una lettera informativa contenente i temi trattati nell’incontro di lunedì.

Paola Pieragostini