Vittima del rogo in casa, oggi i funerali di Filippo Mattiozzi

Il giorno dopo l’incendio della canna fumaria avvenuto nella modesta abitazione di via Ariosto, a Cascinare, che ha portato alla morte Filippo Mattiozzi, 55 anni, il posto resta delimitato dai nastri bianchi e rossi lasciati da carabinieri della locale stazione e dai vigili del fuoco, per eventuali ulteriori sopralluoghi sul posto. La salma di Mattiozzi era stata trasferita all’obitorio di Fermo dove il magistrato aveva subito concesso il nulla osta per il rilascio e la restituzione alla famiglia del 55enne morto per le esalazioni da fumo che ha potuto fissare la data delle esequie. Oggi alle ore 15, nella Collegiata, sarà dato l’ultimo saluto a Filippo, un uomo buono, molto conosciuto in città, la cui vita era condizionata da qualche problema di salute, che lo portava ad avere qualche difficoltà nel trovare lavoro ma che cercava di condurre una vita più dignitosa possibile.

E la gente gli voleva bene anche per questo e il tenero ricordo di chi l’ha conosciuto ne è la testimonianza più vera. L’altra sera, la sua compagna rientrando ha trovato Filippo che aveva appena acceso il caminetto e, sentendo una puzza di bruciato, si è allarmata, precipitandosi ad uscire e sollecitando il suo compagno a fare lo stesso. Ma lui si è attardato, forse nel tentativo di spegnere le fiamme, continuando a respirare quel fumo che aveva invaso la piccola casa. All’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi del 118, è stato portato fuori dall’abitazione ma ormai per lui non c’era più niente da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Una tragedia avvenuta tra l’incredulità generale dei residenti della frazione ma anche una tristissima fine che ha toccato il cuore di quanti avevano conosciuto Filippo quando, fino a qualche anno prima, abitava in centro città e lo si vedeva spesso in giro con i familiari.

m.c.