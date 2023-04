Vittori: "Viabilità e ospedale, opere vitali per la zona montana"

Il gruppo consiliare di minoranza ‘Amandola è dei cittadini’ esprime soddisfazione per gli investimenti sulla viabilità montana e sul nuovo ospedale, ma il Pronto soccorso resta una priorità. Sono alcune delle considerazioni che i consiglieri hanno affidato ad una nota congiunta. "Siamo molto soddisfatti dell’attenzione che si sta dando ad Amandola per completare o iniziare opere che sono di vitale importanza – spiega Raffaele Vittori portavoce del gruppo –. Sono anni che la cittadinanza chiede nuove infrastrutture viarie che possano aprire sbocchi anche commerciali e noi, da sempre favorevoli alla pedemontana, non possiamo che accogliere con gioia le parole del senatore Guido Castelli che ha annunciato l’avvio dei lavori per i tratti da Sarnano e per Mozzano, passando per Comunanza. Siamo soddisfatti che le nostre richieste siano state accolte nella stesura del nuovo Piano sanitario regionale, ciò grazie ad un costruttivo dialogo, anche acceso, con i rappresentanti regionali di FdI, e con lo stesso assessore Saltamartini".

Poi si entra più nei dettagli. "Nel 2019 dopo esserci insediati – continua Vittori – invitammo con una mozione al Consiglio Comunale, per chiedere i servizi previsti per un ospedale di base in zona disagiata. Quella mozione venne bocciata dall’amministrazione Marinangeli. Quindi ci siamo spesi per questa battaglia rivolgendoci ai rappresentanti regionali. Ad oggi il nuovo ospedale, sta proseguendo nella sua costruzione. Nel corso di questi mesi abbiamo più volte chiesto il Pronto soccorso ad Amandola, e non un Punto di primo intervento voluto dalla Giunta Ceriscioli e dal nostro sindaco. La questione sembra si stia evolvendo in tal senso e pertanto la soddisfazione è tanta. Come capogruppo voglio ringraziare Andrea Putzu e Andrea Balestrieri, il senatore Guido Castelli e gli assessori Baldelli e Saltamartini".