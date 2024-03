Viva Vittoria a Fermo: una gigantesca coperta contro la violenza di genere

Fermo, 11 marzo 2024 – Qualcuno l’ha paragonata ad un quadro di Klimt, per tutti era un abbraccio caldo a immaginare di coprire e proteggere tutte le donne che soffrono. Dopo un anno e mezzo di lavoro e di impegno, è arrivata in piazza Viva Vittoria, l’opera relazionale condivisa che mette in moto tutto il volontariato che c’è, nel realizzare coperte colorate da vendere per sostenere i centri anti violenza.

Fermo è la prima città delle Marche ad aderire, subito si è messo in moto, insieme ad Azzurra Maria Sorbi, Claudio Monterubbiano, presidente del centro sociale San Marco, che ieri era in piazza, alle prime luci dell’alba, per sistemare 1800 quadrotti di coperta: "Abbiamo cominciato un anno e mezzo fa proprio perché c’erano da mettere in moto tante energie. Oggi siamo felici, avevamo l’obiettivo di ricoprire la piazza in questo giorno, 10 marzo 2024, e aiuteremo le associazioni Sagrini, la comunità Sant’Anna, Casa Bet, Mondo minore, per essere davvero concreti contro la violenza di genere".

Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una rete di grande volontariato, quello che è accaduto in questi mesi è che in tanti si sono messi a sferruzzare, centri sociali, scuole, realtà educative, centri antiviolenza, anche i bambini dell’asilo che hanno realizzato le buste dove custodire le pezze: "Per arrivare a questo risultato ci sono state le mani di tante donne e uomini, di Fermo e non solo di Fermo, questo colore è importante per ricordarci il tema per cui siamo qui, torna sempre di attualità purtroppo. La violenza di genere può riguardare anche il portone di fronte casa nostra, tocca tutti quanti. Se si ha la percezione che qualcosa di brutta sta accadendo accanto a noi dobbiamo fare qualcosa. Per risolvere questo problema grave occorre non girarsi dall’altra parte".

Impegnate nella manifestazione tutte le commissioni pari opportunità del territorio, a partire da quella regionale, con Maria Lina Vitturini che sottolinea come lo scorso anno 103 donne sono state uccise, già quest’anno 7: "Si parla di violenza domestica perché avviene dentro casa, possiamo e dobbiamo dire alle donne che devono chiedere aiuto". L’associazione Viva Vittoria è nata nel 2015, con cinque donne che sognavano, oggi si parla di una organizzazione di volontariato che arriva in tanti angoli del mondo, con 65centri anti violenza sostenuti e risorse erogate per 1,3 milioni: " I cittadini normali possono fare qualcosa di grande, donando un no alla violenza al quadrato".