Vivaldi e Musiquario, festa grande

L’Associazione Musicale Vivaldi, la cui anima e deus ex machina è Chiara Virgili, e la scuola di musica ‘Musiquario’ festeggiano il 35esimo anno di attività, un lusinghiero anniversario, con i saggi finali degli allievi. Ancora una volta oltre 200 allievi dai 4 anni fino alla terza età, sono impegnati in questi giorni, in esecuzioni individuali o in ensemble, per festeggiare la musica e il loro percorso formativo. E’ proprio il tema del ‘benessere’ che è capace di regalare la musica, la linea che unisce tutti i cinque gli eventi di questa edizione, in programma fino a domani al ‘Cicconi’ e, martedì e mercoledì prossimi al teatro di Monte San Pietrangeli. Il momento clou sarà domani "quando, alle 17, ‘giocheranno con la musica’ i più piccoli (7-9 anni), mentre in serata (dalle ore 21, ingresso libero), saranno i numerosi allievi adulti a calcare il palco del teatro cittadino, cimentandosi come solisti e in band.