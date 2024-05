Voglia di riscatto per la Yuasa

Inattesa e che lascia amaro in bocca ma anche tanta voglia di preparare ancora meglio la sfida di domenica prossima in Supercoppa al PalaGrotta nel migliore dei modi. La Yuasa Battery ha perso 3-0 la semifinale di Coppa Italia contro una Consar Ravenna praticamente perfetta o quasi in ogni fondamentale, salutando la competizione nazionale. "Ravenna è squadra difficile da affrontare ma noi siamo stati poco bravi a fare le cose che di solito ci fanno vincere – ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi – pochissimi punti dalla battuta, non abbiamo avuto pazienza nel fare un gioco diverso. Tante occasioni break point nel secondo e terzo set non concretizzate facendo anche degli errori in quei casi. Loro molto ordinati, grande voglia in difendere ma noi potevamo fare qualcosa di meglio e più aggressivo in alcune fasi della gara. Bravi loro ma qualche rammarico perché ci sono stati 2-3 momenti nei quali la gara la potevamo girare dalla nostra parte. Nessuna giustificazione perché ci sta di perdere. Ecco, siamo a fine stagione come tutti. Dobbiamo cercare i motivi della sconfitta sulla tecnica e sul nostro stile di gioco, non su stanchezza o sul fatto di essere a fine stagione. Abbiamo fatto in attacco molta fatica in alcune cose non gestendole in modo giusto. Prendiamo questa sconfitta e portandola a casa cosi com’è. Chiudiamo la stagione tra una settimana davanti al nostro pubblico, con uno stile e un agonismo diverso rispetto a stasera. Importa la nostra qualità, riuscire a fare la miglior pallavolo di cui siamo capaci in questo momento, in Coppa non ci siamo riusciti. Dispiace perchè volevamo arrivare in fondo anche qui, veniamo da un periodo in cui è tutto bello ma in queste gare vedere il bello è molto più difficile. Guarderemo ciò che possiamo correggere in questa settimana, presentandoci domenica, con un agonismo e una voglia diversi".

Delusione e voglia di rivincita domenica anche nelle parole del centrale Andrea Mattei. "Ci hanno studiato nei minimi particolari, non siamo riusciti in nessun momento ad essere incisivi. Onore a loro, sono stati bravi con tante ricostruzioni fatte al meglio. Ci hanno aggredito dal primo pallone, nel primo set hanno preso il largo da subito, nel secondo sono stati a bravi a reagire e nel terzo hanno ripreso il largo. In campo siamo entrati un po’ contratti, ci hanno veramente aggredito e il risultato parla da sé. Amarezza? Beh, avrei voluto mettere due ciliegine sulla torta ma niente. Ci alleneremo sicuramente alla grande, questa sconfitta brucia. Sarà pesante in allenamento questa settimana perché è tosta prendere una sconfitta simile ma ci alleneremo con tanta volontà. I ragazzi hanno tutti il fuoco negli occhi e vogliamo essere pronti al meglio".

