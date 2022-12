Voglia di vacanze Ecco le mete dei fermani

di Paola Pieragostini

Tanta voglia tra la gente di tornare a viaggiare, partire per le vacanze, ma c’è ancora strada da fare per ritornare alla normalità del trend pre Covid. A sostenerlo sono i titolari delle agenzie di viaggio della provincia di Fermo, tutti concordi nel ribadire la ripresa del turismo italiano e estero nel 2022, ma altrettanto d’accordo nella speranza della ripresa totale del settore per il 2023. "Non siamo nelle condizioni del tempo pre Covid – dice Liliana Dori dell’agenzia Lilian Travel di Fermo – ma il desiderio della gente di tornare in agenzia e partire per le vacanze, è stato ed è tangibile. Siamo soddisfatti del bilancio annuale, pur sapendo che la vera ripresa è proiettata al 2023. Per capodanno, le mete più scelte sono le capitali europee. Parigi un classico incrollabile". "Chiudiamo il 2022 con una buona ripresa del settore – dice Simona Gennari dell’agenzia My Go Travel di Porto San Giorgio – dato sia dalla riprogrammazione dei viaggi di nozze che dalla voglia della gente di partire per mete diverse anche a lungo raggio, che siano mare, capitali e viaggi di cultura. Per il Natale e capodanno, seppur le partenze siano state inferiori al tempo pre covid siamo piacevolmente sorpresi. Facciamo i conti con prezzi più alti rispetto agli anni passati da contrastare con la ricerca della soluzione migliore per i nostri clienti. A fronte della buona ripresa ci confrontiamo anche con la frequente cancellazione di voli e strutture che si riempiono presto sintomo di disagi post covid da colmare. Auspichiamo la normalità nei primi mesi del 2023 per i quali ci sono già numerose prenotazioni che vedono nella Giordania la meta più richiesta".

"Abbiamo avuto molte partenze per il Natale che abbracciano anche il capodanno – dice Susanna Medaglia dell’agenzia Piergallini Viaggi di Pedaso e Porto Sant’Elpidio – per mete sia in Italia che estere tra cui Dubai e crociere. Tra le prenotazioni per il dopo capodanno, la meta più ambita è il Madagascar. Dal bilancio 2022 emerge un quadro positivo di ripresa ma va segnalata la scarsa prestazione di servizi delle compagnie aeree e l’aumento generale dei prezzi. Ciononostante la voglia di partire per le vacanze è diffusa tanto che abbiamo prenotazioni fino a marzo. Una condizione particolare che abbiamo riscontrato quest’anno è la vacanza di coppia. Non solo innamorati ma anche singoli genitori e figli". "La ripresa del settore dopo gli anni di covid è innegabile – dice Alberto Coscia dell’agenzia Ibis Viaggi e Turismo di Montegranaro – ma confido in un 2023 portatore di ritorno alla normalità soprattutto nell’abbattimento dei disagi provocati dalla compagnie aeree con la frequente cancellazione di voli. Per il capodanno abbiamo tante partenze da viaggi di nozze, con mete più richieste di Stati Uniti e Oceano Indiano. Molte le partenze per Zanzibar e Mar Rosso seppur in minor quantità".