Vogliamo abbattere le barriere linguistiche

Abbattere le barriere linguistiche per veicolare quanto più possibile tutte le informazioni utili sul diabete in gravidanza e facilitare l’incontro e il confronto tra donne straniere in stato di gravidanza e gli specialisti della Uosd Diabetologia dell’Ast di Fermo. Con quest’obiettivo, il reparto guidato da Paola Pantanetti, ha realizzato delle brochure informative in inglese, arabo, urdu e cinese da consegnare alle donne straniere incinte che quotidianamente si recano negli ambulatori del reparto stesso, al secondo piano del Poliambulatorio ex Inam di Fermo, vicino all’ospedale Murri. Sono numerose le donne di origine straniera che si fanno seguire dall’ospedale fermano, per chi arriva da paesi lontani il problema linguistico è molto importante: "Tra le pazienti in stato di gravidanza, abbiamo molte donne originarie del Bangladesh, del Pakistan, del continente africano, della Cina. Molte di loro hanno difficoltà a comunicare".