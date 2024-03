"Vogliamo pagare il giusto, canoni errati"

Nel contezioso senza fine tra Comune e società Marina, di recente Corte di appello e Tar hanno dato torto al primo e ragione alla seconda, anche se in merito al giudizio del Tar il Comune abbia cercato di cantar vittoria, ma steccando. Gli azionisti della società Marina, Paola Renzi e Renato Marconi, rinfrancati dalle recenti sentenze hanno tenuto ieri una conferenza stampa per precisare che il Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza del Comune di non considerare valida la polizza fideiussoria presentata dalla Marina e addirittura ne consentisse l’escussione prima dei termini, cioè il 17 luglio, giorno in cui è fissata l’udienza per discutere nel merito il ricorso della Marina contro il decreto di decadenza della gestione del porto turistico per il mancato pagamento dei canoni demaniali. "Noi – protestano gli azionisti - non è che non vogliamo pagare, ma vogliamo pagare il giusto e non i canoni errati del Comune. Soltanto che non ci viene concessa la possibilità di un confronto sugli stessi perché l’amministrazione comunale si rifiuta. Per discutere il riequilibrio economico della concessione la Marina ha inviato 11 istanze al Comune. Inviate per conoscenza alla Regione e all’agenzia del demanio, la prima ha risposto, dichiarandosi disponibile ad un incontro, la seconda ha fatto sapere che risponderà per iscritto, dal Palazzo comunale, invece, il silenzio più assoluto". "Con il sindaco precedente - afferma Marconi – abbiamo avuto diverse volte possibilità di interloquire, con il conseguimento di un accordo di massima. poi caduto con l’avvento del suo successore". La signora Renzi sottolinea il dovere da parte dell’Ente di prolungare la scadenza della concessione per poter eseguire quegli investimenti che dal 1984 ad oggi non si sono potuti effettuare per la mancanza di un qualsiasi atto amministrativo che lo consentisse, adesso il piano c’è e lo stesso comune, oltre a concede la proroga della concessione dovrebbe eseguire i piani attuativi. Gli azionisti della Marina, nonostante i comportamenti potrebbero lasciar sospettare il contrario, si rifiutano di pensare che nei loro confronti vi sia una sorta di volontà persecutoria. Tra le altre cose Renato Marconi ha definito un crimine l’intenzione di tagliare le tamerici che sono in prossimità del porto e si rende disponibile all’espianto e ripiantumazione ella zona che il piano regolatore destina al verde. In conferenza stampa la società ha ufficializzato l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Amedeo Ferrigno i uno dei migliori direttori di porti turistici d’Itali.

Silvio Sebastiani