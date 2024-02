"Vogliamo prendere i turisti per la gola"

Presenze qualificate e consistenti promuoveranno la città di Porto San Giorgio alla Bit, Borsa Internazionale del turismo, Per l’amministrazione interverranno il sindaco, Valerio Vesprini e l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili. Il primo avrà come punto di riferimento lo stand della regione Marche, nei cui espositori in bella evidenza vi sarà il materiale promozionale cartaceo di Porto San Giorgio: brochure, guida turistica, depliant del "vero brodetto sangiorgese". Nei pressi del medesimo stand alle ore 12 di domenica 4 marzo è in programma un intervento del primo cittadino. Presenterà naturalmente la città, ponendo in evidenza le tante e svariate offerte che è in grado di assicurare nel campo dell’accoglienza, dei servizi, delle manifestazioni, delle escursioni in un entroterra stupendo e di una enogastronomia di assolta qualità. Per testimoniare la veridicità di quest’ultima considerazione, il sindaco avrà accanto a sé due chef stellati sangiorgesi: Nikita Sergev e Pierpaolo Ferracuti, titolati per l’occasione "ambasciatori del gusto della regione Marche". Vesprini parlerà anche del turismo che cambia per cui fondamentale è coglierne i segni ed operare di conseguenza. Mentre il sindaco sarà presente ed attivo nello stand della regione l’assessore lo sarà in quello di tipicità. A proposito dei chef stellati: questi i piatti che prepareranno alla Borsa del turismo: chef Nikita Sergev de L’Arcade. Ricetta: Entrata: "Consommé di coda di bue al tartufo nero". Vino in abbinamento: Lacrima di Morro d’Alba superiore 2022 Doc Paucca F.lli Badiali. Chef Pierpaolo Ferracuti di Retroscena: ricetta secondo piatto. "Faraona farcita alla Rossini" vino in abbinamento: Rosso Conero 2020 Fattoria Le Terrazze: "La Bit di Milano è la manifestazione del settore turistico più importante d’Italia e tra le maggiori d’Europa. Permetterà a decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata di approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità " Lo sostiene l’assessore Marcattili. Una piccola città come Porto San Giorgio, che dispone di un limitatissimo un numero di posti letto, non può pensare di suscitare l’interesse dei tour operator che lavorano sui grandi numeri, ,anche nel contesto della Bit. L’unica cosa a cui possono puntare sindaco ed assessore è l’acquisizione di un po’ di visibilità. Anch’essa difficile alla Bit poiché dovranno vedersela con una concorrenza mondiale.

Silvio Sebastiani