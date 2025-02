"Vogliamo una macchina comunale migliore"

Una gestione del personale che non fa una grinza dal punto di vista politico, strutturale e organizzativo quella che viene rappresentata dall’assessore Marco Tombolini per conto dell’amministrazione. L’intervento di Tombolini vuole essere una risposta ai consiglieri comunali del PD che hanno messo sotto accusa l’amministrazione, chiedendole ragione delle tante dimissioni che si stanno verificando di dipendenti comunali, specie dirigenti. L’assessore snobba i consiglieri democratici e risponde indirettamente alle loro critiche tramite l’esaltazione dell’attività che l’amministrazione starebbe realizzando nel campo del personale.

Alla base dei suoi ragionamenti Tombolini pone il seguente assunto: "Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di adeguare il personale alle effettive esigenze della città, senza tuttavia compromettere la qualità dei servizi". Una dichiarazione inappuntabile se non fosse che pecchi di indeterminatezza. Non c’è dubbio che l’amministrazione cerchi di fare cassa con la diminuzione del numero dei dipendenti non sostituendo chi va in pensione o si dimette. Nel 2023 non è stato attuato il turnover non rinnovando le assunzioni a fronte di pensionamenti o di dimissioni. Di conseguenza in quel periodo si è registrato un significativo risparmio economico di 200 mila euro.

Dando uno sguardo poi ai numeri, si nota una flessione rispetto al passato: si è scesi dai 103 dipendenti del 2022 ai 102 del 2023 fino ai 92 del 2024 con una riduzione di 11 unità. I passaggi hanno tenuto conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti e quello dei cittadini sangiorgesi, che si è dimostrato in passato tra i più elevati della provincia. Si è lavorato inoltre per ridistribuire ruoli e compiti, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze così da garantire una migliore efficacia nell’operato di ogni dipendente. L’assegnazione delle posizioni organizzative che è stata adottata, aumentandone anche il numero, segue una logica di valorizzazione delle competenze e dei meriti ed è funzionale ad una gestione più snella ed efficiente dei diversi settori su cui poggia l’Ente.

"L’obiettivo che abbiamo sempre avuto in mente – conclude Tombolini - è quello di lasciare, per il prossimo futuro, una struttura migliore, con la convinzione che quella intrapresa sia la strada giusta".

Silvio Sebastiani