"Vogliamo villa Bonaparte per eventi ed esposizioni"

’La grandeur!’ Il sindaco Valerio Vesprini non nega di nutrire il sogno di realizzare un progetto ambizioso teso a valorizzare Porto San Giorgio da un punto di vista culturale e a rilanciarla turisticamente. L’idea, forse un po’ folle dato il considerevole investimento necessario, consiste nell’acquisizione al Comune della storica villa fatta costruire da Girolamo Bonaparte, fratello di Napoleone: "Il progetto non è nuovo – sottolinea il sindaco –. Diverse amministrazioni passate ci avevano fatto un pensierino, ma il costo dell’acquisto più quello dei lavori di recupero ha fatto cedere il passo al privato".

Sindaco Vesprini, per l’acquisizione non c’è sempre il problema dei costi?

"Certamente e ci siamo già mossi per vedere come reperirli". Dove avete bussato?

"A Roma ai ministeri competenti, laddove per altre opere abbiamo ottenuto forti somme".

Quale il riscontro alla presentazione del progetto?

"Positivo e per noi è stato uno stimolo per perseguirlo con determinazione . E’ stato considerato con grande interesse sia per l’immobile in sé,sia per l’utilizzo che se ne può fare. Attualmente viene usato principalmente per i matrimoni ed è un po’ riduttivo , mentre vi si potrebbero svolgere mostre e svariati eventi culturali di livello nazionale".

La villa è stata fatta costruire dal principe Girolamo Bonaparte fratello minore di Napoleone che lo nominò re di Westfalia. Girolamo Dal 1829 al 1831 abitò nella sua villa che aveva dedicato alla moglie Caterina rimasta incantata da quei luoghi, tanto da scrivere in una sua lettera: "Il paese è un incanto e tutti i paesi che ho percorso non fanno che aumentare questa impressione". Villa Bonaparte o Villa Caterina venne costruita tra il 1826 e il 1829 secondo il modello del palais royal L’edificio presenta una pianta a ’C’ aperta ad ovest su di un cortile quadrato. Il suo prospetto principale è rivolto a oriente e si affaccia sul mare avendo di fronte uno splendido giardino pensile. La facciata presenta tre corpi, con quello centrale elevato su di un portico passante su grandi pilastri. Il salone ha un’ampia volta decorata a tempera, mentre al centro spiccano gli stemmi reali di Westfalia e Wurttemberg.

Silvio Sebastiani