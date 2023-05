"Voglio finire di trasformare Montegiorgio"

Sostenuto dalla lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’ il candidato Michele Ortenzi 48 anni, attuale sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia con l’hobby di teatro, cinema e sport punta a proseguire il programma amministrativo.

Ortenzi, cosa l’ha spinta a ricandidarsi?

"In questi 5 anni, nonostante la pandemia, la guerra, l’aumento del costo delle materie prime, abbiamo raggiunto tanti obiettivi, oltre questo abbiamo ottenuto una mole di finanziamenti (60 milioni di euro) che dovranno essere messi a terra nel prossimo mandato. Ho deciso di ricandidarmi per finire il lavoro che trasformerà radicalmente Montegiorgio e poter confermare il ruolo di guida al nostro Comune, ricomprendo dal 2022 la carica di presidente della Provincia di Fermo da cui decadrei nel caso non fossi più sindaco".

Quali sono i punti cardine del suo programma elettorale?

"Anzitutto completare il nuovo polo scolastico, parco fluviale sul fiume Tenna; riqualificazione del campo Marziali in erba sintetica, con nuova tribuna e spogliatoi; nuovo ascensore nel centro storico, lavori per dissesto idrogeologico nell’area di via Ugolino; demolizione-ricostruzione dell’ex sede comunale; riapertura chiesa di San Francesco; riqualificazione del pincio; adeguamenti dei cimiteri di Montegiorgio e Alteta; realizzazione struttura strategica nello spazio liberato dalla demolizione di Palazzo Colonna; realizzazione elisuperficie; edilizia sociale in centro storico; delocalizzazione della casa di riposo. Tutte opere finanziate, alcune già avviate e pronte per essere realizzate. Come per i cinque anni passati, porremo massima attenzione alla persona: sociale, scuola, cultura, sport, turismo, cura del territorio, efficientamento energetico e ambiente".

Nel caso verrà eletto quale sarà il suo primo obiettivo?

"Avviare la gara per il completamento del polo scolastico dove ci sono fondi che derivano da ‘Sport e Periferie’ e Pnrr per i quali entro giungo dovrà essere fatta la determina a contrarre. Far partire l’iter per l’ultimo finanziamento ricevuto (Bando Next Appennino) pari a 2.200.000 euro relativo alla rinascita socio-economica del centro storico. Completare l’iter per la delocalizzazione della casa di riposo, entro il 30 settembre tutti gli enti proprietari di strutture sociali dovranno richiedere la nuova autorizzazione all’esercizio".

La lista è composta da: Maria Giordana Bacalini, Michela Vita, Lorena Marzialetti, Alan Petrini, Riccardo Cimica, Loris Laurenzi, Lorenzo Mancinelli, Sofia Cesari, Giulia Mariani, Mattia Mazzoni, Nicolas Properzi e Marco Rapazzatti.

Alessio Carassai