"Voglio portare ’Mister T’ a Fermo"

Un libro che è un gioco, un laboratorio teatrale, una filastrocca divertente e un autentico capolavoro. Si intitola ‘Mister T e il suo fantastico guardaroba’ il progetto di Maria Letizia Lemme, da vent’anni è educatrice professionale al centro don Ricci delle suore dell’Amore Misericordioso, specializzata per passione come educatrice teatrale. Il libro è stato illustrato dagli studenti del liceo artistico Licini di Porto San Giorgio che si sono ispirati ad una filastrocca di Letizia, per donare immagini, colori, magia ai piccoli: "Nel mio lavoro di educatrice mi capita di lavorare anche in situazioni molto difficili, ho visto che attraverso il teatro riuscivo ad arriva al cuore di tutti, a coinvolgere davvero i ragazzi di tutte le età, ho pensato allora ad una filastrocca che aiuta a fare esercizi teatrali, spiegando tutti gli elementi che una persona deve mettere nel fare teatro. Per ogni indumento di Mister T c’è un esercizio teatrale, dedicato ai bambini dai 7 anni in su, i ragazzi del liceo artistico hanno messo la loro creatività e il talento assoluto, guidati dalle docenti Francesca Stifani e Moira Antonelli. Il risultato piace moltissimo, il mio editore, Giaconi, ha pensato per me ad una serie di presentazioni che sono diventate una festa". I laboratori in giro per la regione hanno visto una media di 60 partecipanti per volta: "Il mio sogno è portare questa storia anche a Fermo città, speriamo di riuscire ad organizzare la presentazione qui".