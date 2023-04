"Voi fedeli rinascerete con Gesù"

di mons. Rocco Pennacchio*

Carissimi fedeli, si apre la Settimana Santa, in cui il mistero della nostra salvezza giunge al suo culmine. Come vivere questa grande settimana? Partecipando alla liturgia, cioè ‘prendendo parte’, perché nella liturgia, lo Spirito Santo ci rende contemporanei a Gesù e agli ultimi giorni della sua vita terrena. Celebrare non è un ‘devoto ricordo’ ma un lasciarci coinvolgere perché la nostra vita ne venga trasformata. La grandezza di questa settimana è nel sepolcro vuoto, che illumina e dà senso a tutti i giorni precedenti. Il Signore farà della sua Pasqua la nostra Pasqua: se saremo rimasti con Lui nel buio della Passione, rinasceremo con Lui alla Luce della risurrezione.

* arcivescovo di Fermo