Vola la ristorazione "A Pasqua già tutto pieno ma i costi restano altissimi"

Soddisfatti per le prenotazioni di Pasqua, ma preoccupati per l’aumento generale dei costi che abbassa il margine dei guadagni. E’ questo il quadro del settore ‘ristorazione’ che è possibile fare, grazie alle dichiarazioni di alcuni ristoratori Fermani, a ridosso delle prenotazioni per la Pasqua. "Le prenotazioni stanno andando bene, stiamo lavorando quasi nel segno della ripresa post Covid – dice Claudio Cognigni dello storico Caffè Belli di Fermo – ma il massacro delle tasse e delle spese fisse è altrettanto evidente. Aumento dei costi di materie prime, energia e caro vita in generale – prosegue – rendono difficilissimo un adeguamento del costo finale congruo per l’attività, al cliente. Ecco quindi che i margini di guadagno si assottigliano e non riescono a dare sicurezza".

"Per le prenotazioni del giorno di Pasqua siamo già al completo con oltre 70 posti – afferma Nazario Luzi del ristorante chalet ‘Il Grillo’ a Lido di Fermo – ma va considerato che la piena ripresa del lavoro della domenica va avanti già da tempo. La gente ha voglia di uscire e stare bene. Certo le difficoltà economiche date dall’aumento dei costi generali, attanagliano tutti. L’auspicio è che si possa trovare maggior pace diffusa". "Prenotazioni per Pasqua già al completo per circa 120 posti – dice Alessandro Rutili del Ristorante il Quadrifoglio di Porto San Giorgio – e siamo felici perché partire con questi buoni auspici mette carica emotiva necessaria anche a superare le difficoltà legate all’aumento generale dei costi delle materie prime e di gestione che, per non pesare sul cliente, ammortizziamo in modi adeguati sì, ma che assottigliano i margini di entrata". Prenotazioni da ‘tutto esaurito’ anche nell’entroterra Fermano, che tantissime persone raggiungono sia per la bontà dei piatti che per godere della natura. A ‘I Piceni’ di Ortezzano, non è diversa la soddisfazione mista a preoccupazione del titolare e chef Giampiero Giammarini. "Abbiamo circa 60 posti e siamo al completo – dice – ma i costi al cliente mantenuti fermi a due anni fa, mal si conciliano con il vortice degli aumenti in cui siamo entrati, che non possono ricadere sul cliente perché sarebbe sia ingiusto che controproducente". "Quasi chiuse le prenotazioni per Pasqua, senza avere il tempo di pubblicizzare il menù – dice Dino Cordari del Ristorante Pizzeria Belvedere di Monteleone di Fermo – siamo aperti solo all’interno con oltre 50 posti in attesa di aprire la splendida terrazza che si affaccia sui Sibillini. Restiamo nel trend di prenotazioni di famiglie e piccoli gruppi di amici, facendo attenzione al costo medio, pur mantenendo alti qualità e servizio a fronte dell’aumento generale di spese. Ma siamo felici di farlo e accogliere clienti che ci raggiungono sia dalla zona montana che dalla costa".

Paola Pieragostini