Vola lo Scientifico Tecnici in calo

Resistono i licei nel territorio fermano, gli studenti del prossimo anno scolastico hanno scelto soprattutto il liceo scientifico, più del 30 per cento dei ragazzi usciti dalle medie, il liceo artistico si attesa sul 7,9 per cento, il 4,5 per cento al liceo classico che conferma la tendenza nazionale che vede gli studi classici in netto calo. Resiste al 35 per cento il liceo delle scienze umane, i professionali pesano per un 14 per cento. I Licei Musicali e Coreutici passano dallo 0,7 per cento allo 0,9 per cento in Italia, non ci sono stati abbastanza iscritti a Fermo dove la prima classe non sarebbe comunque stata attivata per disposizione dell’ufficio scolastico regionale che ha stabilito di far partire solo i corsi che sono già attivi e non i nuovi arrivi. Nel fermano sono il 32 per cento gli studenti che hanno scelto gli istituti tecnici, soprattutto Finanza e Marketing seguita da Informatica, meccanica e meccatronica.