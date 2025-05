"Voleva un mondo giusto": "Vita dedicata agli ultimi"

Tra i primi a salutare don Franco Monterubbianesi, in quello che è un cordoglio sentito e collettivo, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro che ha sottolineato: " Una vita accanto ai veri ultimi, senza se e senza ma. E fino alla fine dei suoi giorni". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei ha condiviso con don Franco momenti emozionanti: " Ci lascia Don Franco Monterubbianesi, ma resta con noi tutto ciò che ha seminato. Sguardo profondo. profondi ideali, gesti semplici, ma carichi di senso, disarmante dolcezza, fede concreta, amore smisurato per gli ultimi. Guida preziosa per ogni viaggio, aveva il dono raro di parlare con la vita. Lo saluto con gratitudine immensa. Chi ha donato così tanto, non muore mai davvero". "L’impegno dei giovani e l’agricoltura sociale sono stati tra i temi principali del suo instancabile impegno. Era al nostro fianco quando abbiamo intrapreso il percorso di agricoltura sociale di Montepacini nel 2012 e ha continuato ad esserlo fino ai suoi ultimi giorni di vita. Grazie don Franco, ci impegneremo per continuare la tua opera", le parole che arrivano dalla fattoria sociale Montepacino dove il sogno di don Franco si realizza, con occasioni di lavoro per le persone fragili. "Don Franco Monterubbianesi è stato un faro per la nostra coscienza civile e sociale. Sempre accanto agli ultimi, ai fragili, a chi troppo spesso viene dimenticato. La sua vita è stata la testimonianza del grande ruolo che il welfare comunitario può ricoprire nei territori", così Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, ha ricordato don Franco. Per il parlamentare Francesco Verducci è una perdita grande, per una persona che ha data emozione a chiunque lo abbia incontrato: "Per tanti di noi Don Franco Monterubbianesi ha incarnato la lotta per un mondo più giusto, senza barriere, di eguaglianza e giustizia sociale, ispirato alla radicalità del Vangelo. Il suo nome per sempre resterà legato ad una delle esperienze di impegno sociale più belle e importanti, la Comunità di Capodarco. Da quella casa con vista sull’Adriatico, all’America latina, all’Africa, la Comunità di Capodarco ha parlato al mondo un messaggio universale di solidarietà e fratellanza. Grazie a Don Franco, il mondo è oggi un posto migliore, nei gesti, nei sorrisi, nella determinazione di chi ha imparato ad avere consapevolezza di come stare insieme agli altri, aiutarsi crescendo insieme, sia la ricchezza più grande, l’umanità che tutto vale". Rosalba Ortenzi, che di don Franco era cugina, gli rivolge un pensiero: "Avevi chiesto 5 anni ancora di vita e il Signore ha un po’ anticipato. Volevi concludere i tuoi progetti, tu, prete delle persone dimenticate, di chi soffre in silenzio. Hai saputo raccogliere tante ferite, trasformarle in solidarietà, dando voce a chi non ne aveva. Non è stato facile in questi ultimi anni doverti frenare, farti rallentare, arginare la tua voglia di fare ancora, con i limiti, però, della tua salute. Grazie don Vinicio, Gerardo, Gina, tutti voi della comunità di Capodarco per come l’avete accudito curato, accompagnato fino ad oggi". Lo ricordano tutti quelli che hanno vissuto con lui un ’68 minore, una rivoluzione del bene, credendo in una utopia che è diventata realtà: "La fatica è stata tanto grande, sono state le sue parole in uno degli ultimi incontri pubblici. Dobbiamo ricostruire il welfare, ‘umano’ come dice don Vinicio. Capodarco è un emblema".

a.m.