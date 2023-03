"Volevamo aiutare gli altri ed è nato ’Geppo’ Il ricavato sarà devoluto all’ospedale Salesi"

Geppetto è il falegname per eccellenza, è il babbino di Pinocchio, crea vita e futuro. È la figura perfetta per dare corpo e anima ad un progetto pensato proprio per i bambini, immaginando soprattutto i piccoli ricoverati in ospedale. Si chiama proprio ‘Geppo’ il progetto di Matteo Bracalente, falegname da 20 anni, dal 2014 titolare dell’azienda Progetto Legno a Paludi, dieci dipendenti e tanto lavoro per realizzare arredi su misura. In mezzo a tutto quel lavoro e a quel costruire, restavano residui di legno che pareva non dovessero avere più un’anima, da qui l’idea che Matteo ha condiviso con Diletta Di Battista, pedagogista di Porto San Giorgio e insegnante, con Lorenzo Paglialunga e Sonia Franchino: "Geppo nasce dalla nostra amicizia, dai valori che ci sostengono e dalla voglia di fare qualcosa di bello per gli altri. Non volevamo fare qualcosa per guadagnare ma per aver voglia di sognare. Ecco che sono nati dei giocattoli di legno, realizzati proprio con i residui che altrimenti sarebbero andati persi, li ho tagliati e ci ho fatto dei pezzettini e immaginavo dei bambini che giocavano".

Geppo è un sacchetto con dentro forme di legno riciclato e trattato per essere profumato, si può mettere in bocca senza temere che perda pezzi, puà essere manipolato e utilizzato come si vuole: "Ognuno può fare tutto, spiega Diletta, è un gioco destrutturato che lascia ampia liberta. Altri giochi hanno regole e istruzioni, qui il principio è solo quello di seguire la propria creatività. I piccoli possono utilizzarlo in maniera autonoma e scoprire il materiale, toccare, sentire il profumo. I più grandi possono costruire lettere, contare, immaginare storie, i piccoli li impilano, cominciano a ragionarci. Per chi come me lavora nel sostegno a scuola sono strumenti assolutamente fondamentali".

È il senso del metodo Montessori, Geppo però è un progetto di solidarietà vero: "Ne realizzeremo 50 sacchetti, studiati proprio per essere accattivanti, tutto il ricavato sarà devoluto all’ospedale dei piccoli, il Salesi di Ancona, sottolineano Diletta e Matteo, ai bambini in ospedale ne abbiamo mandato alcuni campioni e ci hanno dato una grande soddisfazione, hanno giocato e sorriso, hanno anche ripreso la loro manualità e la voglia di creare qualcosa". Dunque una seconda vita al legno che qui non ha alcun trattamento, è puro riciclo nel rispetto della natura e di tutti: "Lanceremo il progetto all’incontro TedEx che si terrà al teatro dell’Aquila di Fermo il 15 aprile, li venderemo già in quell’occasione. Se ci sarà apprezzamento ne produrremo altri venti sacchetti, l’essenziale è che si capisca che davvero non terremo nemmeno un centesimo di quella lavorazione. Se poi riusciremo a mettere in piedi una produzione fissa di giocattoli in azienda, manterremo comunque una percentuale da destinare al Salesi, sono giocattoli nati con quell’anima e così sarà sempre. Ci metteremo dentro legno di noce, rovere, tiglio, castagno, di sicuro il cedro perché è profumato".

Spiega ancora Matteo: "La mia passione per la falegnameria è nata con me, ero poco più di un ragazzo quando ho costruito la mia prima casa sull’albero, certi profumi restano nei ricordi più belli e con questi giocattoli consegno ai bambini proprio quei pensieri belli, quell’infanzia vissuta guardando il mondo dall’alto di un albero".

Angelica Malvatani