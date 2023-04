Voli suborbitali Nuovo turismo

Negli ultimi anni si è sviluppato il turismo spaziale con scopo di intrattenimento. I viaggi nello spazio privati hanno un costo che si aggira sui 200 mila dollari: il primo lancio si è avuto il 28 aprile del 2001. Il turismo spaziale prevede principalmente voli suborbitali con altezze massime di 100-160 chilometri. Questi voli consentono di rimanere da tre a 6 minuti in condizione di assenza di peso, di osservare il panorama stellare e l’orizzonte curvo della Terra. Ad oggi, le società che permettono questo tipo di turismo sono SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic. Tuttavia, secondo noi, questa moda ha più lati negativi che positivi: intanto, è pericolosa per i passeggeri a causa della grande quantità di raggi ultravioletti presenti nello spazio. Un altro svantaggio è che esplorare lo spazio provoca ‘inquinamento spaziale’; già oggi sono migliaia i detriti di ‘spazzatura spaziale’ che ruotano intorno al nostro pianeta. Inoltre i razzi consumano cinque tonnellate di carburante al secondo e questo consumo così elevato non è sostenibile. Per sei minuti di turismo spaziale, per ogni passeggero vengono emesse 75 tonnellate di anidride carbonica, perciò considerando che un miliardo di abitanti del continente africano in un anno ne emettono solamente una tonnellata, è giusto chiederci se sia onesto inquinare così tanto per il divertimento di una sola persona.

Classe II H