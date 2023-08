Volley A2: sedicesima stagione per Yuasa Battery Grottazzolina

Entusiasmo e novità. Con questi stati d’animo si apre oggi la sedicesima stagione in A2 per la Yuasa Battery Grottazzolina, la settimana con alla guida coach Massimiliano Ortenzi. Un’annata che promette grandi emozioni e che vede le ambizioni del club di Grotta alzarsi rispetto allo scorso anno. Test fisici fatti ed oggi scatta il raduno pre – campionato alle ore 19 al palasport a Grottazzolina. Tutti presenti, tranne Rasmus Breuning Nielsen: impegnato agli Europei con la nazionale della Danimarca. Si parte con il raduno ma già fissate diverse amichevoli come di venerdì 8 settembre a Recanati contro la Lube. Circa cinquanta giorni al debutto con Cuneo e l’entusiasmo intorno alla squadra continua a crescere, visto che la campagna abbonamenti registra già un incremento rispetto al totale delle tessere staccate un anno fa. Un bel segnale che ripaga degli sforzi fatti dalla società, guidata dal presidente Rossano Romiti, per allestire un roster di primo piano. Durante la presentazione dei campionati avvenuta a Bologna lo scorso luglio, la Yuasa è stata inserita nel novero delle migliori. Ma guai a fare voli pindarici o altro, fondamentale tenere i piedi ben saldi a terra al netto di una campagna acquisti importantissima con otto volti nuovi in entrata. Gli schiacciatori Matteo Bellomo (dal Rubicone), Claudio Cattaneo (da Castellama Grotte), Michele Fedrizzi (dal Vibo Valentia), il bulgaro Aleksandar Mitkov (dal Montecchio Maggiore), i centrali Andrea Canella (dal Padova) e Andrea Mattei (dal Cisterna Latina), il palleggiatore Matteo Lusetti (dal Bologna) e il libero Andrea Marchisio (dal Castellana Grotte). Tra le cinque importantissime conferma il capitano e schiacciatore Riccardo Vecchi, l’opposto Rasmus Breuning Nielsen, il centrale Marco Cubito, il palleggiatore Manuele Marchiani, il libero Roberto Romiti.

Roberto Cruciani