Volley Angels al terzo posto

La settima meraviglia della Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab frutta il terzo posto in classifica nel girone F della B2 femminile. Espugnando con il massimo scarto il campo della Emanuel – Raggini Rimini (17, 11, 21) e approfittando della battuta d’arresto del Massa Volley sul campo della capolista Riccione, le rossoblù scavalcano le romagnole in graduatoria e si posizionano sul terzo gradino del podio, in zona playoff. A Rimini, Tiberi e compagne hanno ottenuto la settima vittoria consecutiva, al termine di una partita dominata e che solo nel terzo set ha visto la formazione di casa maggiormente. La formazione: Scagnoli, Antonelli, Alikaj, Benedetti, Tiberi, Di Marino, Bastiani. Moretti (L). All. Kruzikova-Sbernini. Sabato alle 16.30 si torna a giocare alla Tensostruttura di Campiglione di Fermo, contro le corregionali della New System Volley Torresi Potenza Picena.