Volley Angels: bottino a domicilio a Potenza Picena e Porto San Giorgio

Exploit esterno della Carlo Forti-Axore.it Volley Angels Lab che, alla prima trasferta stagionale, espugna al tie-break il PalaPrincipi di Potenza Picena al termine di una partita molto combattuta e ricca di colpi di scena: "Siamo partiti contratti – dichiara Sbernini – avvertendo oltre misura l’emozione della gara, senza riuscire mai a contrastare le avversarie.

Le cose sono però di sicuro migliorate nel secondo parziale. Dopo aver perso il terzo set le ragazze sono state brave a tirare fuori il carattere giusto per rimontare, anche se nel quarto abbiamo rischiato di farci superare, ma alla fine abbiamo pareggiato per poi dilagare nel tie-break dove siamo andati al cambio di campo sull’8-0 per noi, poi 9-1 per chiudere sul 15-7. Abbiamo avuto un’ottima giornata delle attaccanti ben ispirate dalla palleggiatrice Antonelli, che ha saputo sollecitare al massimo tutte le nostre bocche da fuoco".