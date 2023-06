Volley Angels, finisce una stagione di successo

È terminata la stagione 2022-2023 e in casa Volley Angels Lab si sta programmando la prossima. Tra coloro che hanno vestito la maglia rossoblù solo in questa stagione quattro non proseguiranno l’avventura: si tratta di Giada Graziani, Asia Caporali, Carola Sbano e Viola Marra. La Graziani, palleggiatrice, è arrivata a stagione già iniziata, mettendosi a disposizione della squadra e dello staff tecnico) di guidare le rossoblù a una più che dignitosa salvezza. La schiacciatrice Asia Caporali è stata la classica atleta giovane, ma con la testa da adulta.Peccao per l’infortunio che ne ha penalizzato l’apporto in Under 18. Il giovanissimo libero Carola Sbano ha vissuto la sua prima stagione di grande responsabilità, visto che lei (classe 2006) per la prima volta giocava in un campionato di serie B2. Nove assenze consecutive per infortunio ne hanno limitato l’apporto.