Volley Angels in campo Inizia il girone di ritorno

Si gioca domani al PalaSavelli la prima delle tredici partite del girone di ritorno del campionato di serie B2 femminile e la De Mitri – Carlo Forti riceverà la visita della Projet System Athena Rimini per una sfida in chiave salvezza. Per la formazione locale è la prima di tredici finali da giocare con il coltello tra i denti per portare a casa il maggior numero di punti possibili. Le romagnole precedono le rossoblù di un punto in classifica e sarà quindi molto importante iniziare questa seconda fase del campionato con una vittoria da tre punti. All’andata terminò 3-1 in favore delle riminesi, che iniziarono così ottimamente la loro esperienza nelle categorie nazionali, ma affrontarono una De Mitri – Carlo Forti differente in alcune pedine e senza l’intero organico a disposizione. Adesso le cose sono cambiate e da qualche settimana le rossoblù sono tutte pronte a vendere cara la pelle, iniziando proprio da domani. In queste due settimane di stop, la squadra si è tenuta in forma con sedute tecniche e allenamenti congiunti che hanno dato buone risposte. Inutile dire che in società sono tutti molto vicini alla squadra e anche i tifosi sono pronti a far sentire la propria voce per accompagnare le ragazze al successo. Inizio partita ore 21. Ingresso libero.

