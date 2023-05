Volley Angels ko al tie break e centra la salvezza

Con l’Olimpia Teodora Ravenna alle rosso blu Volley Angels non è arrivata la vittoria che cercavano per vendicare la sconfitta dell’andata, ma è giunto il punto della matematica salvezza e comunque una buona prestazione che ha portato ad uno spettacolare 2-3 di fine stagione. Le due formazioni sono scese in campo pronte a darsele di santa ragione. Il quarto set era quello della verità soprattutto in casa Carlo Forti , per l’obiettivo della conquista del punto della tranquillità. Un set bene interpretato dalle ragazze di casa che non lasciano scampo alle rosse ospiti, portando il match al tie breack. Dopo l’esultanza del 2-2 chiaramente le nostre approcciano il quinto set un po’ “scariche” subiscono un approccio più deciso delle ospiti che vincono l’incontro.