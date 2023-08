Volley Angels Lab: Federica Scagnoli confermata

Schiacciatrice, classe 2006, Federica Scagnoli è stata confermata nella rosa di Volley Angels Lab, squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di B2 femminile. Nonostante la giovane età, Scagnoli vanta una presenza in B1 e diverse in B2, dove lo scorso anno ha fatto parte stabilmente del gruppo. "La stagione passata – dice Federica - è stata molto importante per me, essendo il primo anno in prima squadra. All’inizio è stato un po’ complicato, ma poi sono riuscita subito ad ambientarmi e vivere una bellissima esperienza. Lo scorso anno mi ha aiutato a crescere e maturare sia dal punto di vista pallavolistico che personale". Nel campionato che inizierà il 7 ottobre, Volley Angels Lab si presenterà con una rosa diversa da quella della passata stagione