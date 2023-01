"Volley Angels Lo spirito è quello giusto"

La Iplex – Falco Investigazioni Volley Angels Lab ha concluso con due vittorie il cammino nella prima fase del campionato regionale di serie D e ora si sta preparando per dare il meglio nelle prossime partite, che saranno basilari per raggiungere la salvezza, obiettivo principale di questa squadra giovanissima allenata da Mattia Giombini e da Luigina Di Ventura.

"Le nostre ragazze – hanno detto i tecnici – hanno compreso bene lo spirito della categoria mettendo impegno, spirito di squadra e grande carattere. La nostra formazione è molto giovane e in partita commette errori di ingenuità, ma ha anche quello spirito sbarazzino che permette loro di gettarsi in fretta alle spalle l’errore commesso. Questa cosa ci fa ben sperare per il futuro".

Nella seconda fase, che inizierà sabato prossimo, le rossoblù saranno inserite nel girone H composto da Pagliare, Scenic Le Querce Monticelli, Green Motor Riviera Samb Volley, Pellami Due C Rapagnano, Us Volley ’79 Civitanova Marche, Gordon Montegranaro 1956 e Mano Volley Casette d’Ete, oltre che dalle rossoblù. Si partirà mantenendo i punti della prima fase e si giocheranno partite di andata e ritorno contro le squadre provenienti dall’altro raggruppamento.