Volley Angels, sconfitta a testa alta

La De Mitri-Carlo Forti esce dal campo di Riccione a testa alta dopo la sconfitta con la formazione di casa. Il primo set è stato a netto favore della squadra di casa, che ha approfittato di un atteggiamento apparso arrendevole di Tiberi e compagne. Archiviato il primo set, è iniziata un’altra partita con le rossoblù in partita e capaci di mettere in difficoltà la Lasersoft, fino a giungere al + 5. Di li inizia la rimonta delle romagnole che rosicchiano tutto lo svantaggio, costringendo alla resa la De Mitri sul 25-23. Il Riccione continua a martellare nel terzo set e ben presto si porta avanti di 5 punti,. respingendo ogni tentativo della De Mitri - Carlo Forti. Un peccato aver perso il secondo set, parziale che avrebbe potuto anche cambiare le sorti di un match comunque ben giocato. Le rossoblù sono ottave con un distacco immutato dalla zona rossa. Sabato si torna a giocare in casa contro la Fenice Pistoia.