Volley Nations League: Bulgaria sfida Italia con protagonisti della Yuasa Battery Grottazzolina

Partiamo dai big perché due atleti della Yuasa Battery Grottazzolina sono protagonisti in Volley Nations League in corso di svolgimento e che in questa settimana si sposterà in Canada. Proprio in Nord America la Bulgaria guidata da Chicco Blengini se la vedrà nella giornata di domani alle ore 17 (ora italiana) contro l’Italia di Ferdinando De Giorgi. Un test di lusso per due bulgari in particolare come il centrale Iliya Petkov e lo schiacciatore Georgi Tatarov, entrambi saranno protagonisti (Tatarov c’era anche anno scorso= con la Yuasa in Superlega. Insomma un impegno di quelli probanti per due pedine su cui il ct bulgaro Blengini crede molto.

Intanto arriva un altro grande successo per la M&G Scuola Pallavolo che domenica scorso ha visto i ragazzi dell’Under 13 allenati da Leo Di Bonaventura ed Aleksandar Mitkov (entrambi vincitori da atleti della Serie C Yuasa Santoni promossa in B) che hanno conquistato il titolo di Campioni Regionali, grazie a due vittorie per 2-0 i pari età di Macerata e Castelfferretti nelle finali di Fano, tra l’altro dopo aver vinto anche il campionato 3x3 sempre della stessa fascia di età: "Una grande soddisfazione per i ragazzi – racconta Di Bonaventura – sapevamo fosse un gruppo potenzialmente importante ma ci hanno messo tanta voglia e tanto impegno, aiutati anche dalla professionalità di Aleksandar Mitkov che è stato importantissimo creando la giusta mentalità. Sapevamo i poterci giocare la vittoria ma sarebbe dipeso moltissimo da noi. In semifinale contro Castelferretti siamo stati bravi ad andare sciolti fin dall’inizio, più difficoltà in finale. Siamo andati sotto in avvio sulla pressione di Macerate e abbiamo rimontato in maniera incredibile dal 240-20 sotto, imponendoci ai vantaggi. Il secondo è stato poi in discesa iniziando a giocare nel nostro migliore modo possibile. Completare un campionato Under 13 senza mai perdere un set è stato qualcosa di incredibile, con un gruppo di dieci elementi è bellissimo. Vedere la loro gioia e anche la loro commozione è stata la cosa più bella e mi auguro che per loro ci sia un bel futuro in questo sport che amano visceralmente".

Questo l’elenco completo dei nuovi Campioni Regionali Under 13 guidati appunto da Leo di Bonaventura e Aleksandar Mitkov: Andrea Minnoni, Leonardo Ortenzi, Antonio Pio Valerio, Francesco Ramini, Andrea Donati, Massimo Maria Postacchini, Daniele Romiti, Lorenzo Perfetti, Emanuele Turchi, Riccardo Corsi