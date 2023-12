Volontari dell’Anpof in visita

I reparti di oncologia sono sempre luoghi delicati, spazi di sofferenza ma anche di grande speranza, luoghi in cui l’umanità e la generosità sono parte della cura. Lo sanno bene i volontari dell’associazione Anpof che da anni si occupano dell’oncologia del Murri, portando sollievo ai pazienti ma anche colori, spazi nuovi, momenti di musica e di emozione. La settimana scorsa è stata donata al reparto diretto da Renato Bisonni una sala d’aspetto rinnovata e davvero piena di colori, perché dove c’è bisogno di affrontare cure importante serve allegria e una leggerezza possibile. Ieri mattina c’è stato lo spazio per gli auguri di Natale, con tutto il personale, i volontari, con Luigi Acito che qui ha lavorato per decenni e oggi in pensione ci è tornato come musicista. E poi c’erano Angelo Ciuccarelli insieme con Rita, a declamare divertenti poesie natalizie, mentre le infermiere e le volontarie hanno fatto il coro dei canti natalizia. "Abbiamo portato un po’ di gioia natalizia ai pazienti ed ai loro familiari, in quello che è il mio ex reparto ma che resta casa mia, un posto dove ho vissuto la maggior parte della mia vita", ha sottolineato Acito. Da parte sua il primario Bisonni ha ribadito: "Questo è la fotografia che rende visibile un pensiero, la filosofia che da anni sto portando avanti nel reparto di oncologia che dirigo, medici, infermieri, associazione di volontariato e pazienti che abbattono le barriere per affrontare uniti il percorso di cura contro il cancro. Momenti che saldano i rapporti, giornate che danno senso a questa missione, rappresentazione visiva di ciò che professiamo".