Volontari e diocesi insieme per celebrare la ’Giornata del malato’: "Vicini a chi soffre"

Un giorno per chi soffre, per prendersi cura della fragilità delle persone. È don Vinicio Albanesi (foto), presidente della Comunità di Capodarco: "Insieme all’Unitalsi della nostra Diocesi, celebriamo il 9 febbraio, nella Comunità di Capodarco di Fermo (via Vallescura 47), un pomeriggio in fraternità in occasione della Giornata del malato 2025. Abbiamo voluto dare senso e prospettive alle persone con le quali viviamo e alle quali dedichiamo attenzione e rispetto". Quest’anno la Giornata è celebrata nell’anno giubilare. Per offrire spessore all’evento, come indicato dalla Bolla di indizione di Papa Francesco, si pone il richiamo al rischio di abbandono per le persone fragili, bisognose di cura e di attenzione: "Nel nostro paese vige fortunatamente un sistema sanitario universale e gratuito. Nonostante le difficoltà la risposta alla salute è presente ed efficace. Questa impostazione previene le malattie, le cura allungando la speranza di vita. Proprio nel perdurare della vita, nonostante limiti fisici, si pone il problema della plurimorbilità. L’attenzione è tutta concentrata nella guarigione: un traguardo che non è sempre possibile, né definitivo. Si sta instaurando il clima che esige il superamento della malattia con la guarigione. Ciò non sempre è possibile, anche se la vita dignitosa può continuare, se sorretta da impegno e risorse. Vale per l’età avanzata, ma anche per tutte le condizioni di non completa autonomia". Don Vinicio Spiega che ci si deve opporre al o rischio di abbandono, perché la vita è un dono preziosissimo, da mantenere con ogni energia, sempre: "Da qui l’attenzione alle condizioni di fragilità, con opportuni strumenti. Da qui la creazione di un cohousing da realizzare nel territorio. E’ un processo coraggioso e delicato, ma può essere e deve essere attivato. Esistono già esperienze in atto. La nostra terra ne ha bisogno". Questo l’appello di don Vinicio che invita tutti a partecipare all’incontro del 9 Febbraio, dal titolo ‘La cura…con cura’, alle 16 la santa messa, alle 17,30 un momento di animazione e poi la conviviale per cui ci si può prenotare ai numeri 0734 683927-339 5797444 oppure 0734 226168.