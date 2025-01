Volontari in azione per ripulire la spiaggia

Ottima riuscita, domenica, per l’iniziativa a carattere nazionale ‘Il mare d’inverno’ (34° edizione) organizzata dall’associazione Fare Verde di Macerata sulla spiaggia elpidiense. Decine di volontari hanno risposto all’appello per trascorrere la mattinata domenicale raccogliendo rifiuti di vario genere, in particolare bottiglie e imballaggi di plastica, ripulendo l’arenile, riempiendo un buon numero di sacchi. rimuovendo rifiuti di vario genere. Il progetto, oltre che dal Comune di Porto Sant’Elpidio, è patrocinato dal Ministero dell’ambiente e dalla Guardia costiera. "Siamo molto soddisfatti per un evento così partecipato. Un risultato molto significativo per il nostro gruppo" il commento della coordinatrice di Fare Verde Macerata, Matilde Pierucci. "Sosteniamo sempre con convinzione iniziative che promuovono rispetto della natura e senso civico" la nota dell’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente.