Volontari Puliscono Scarpata, "Non Sporcare", Dice il Sindaco

I volontari della realtà #nelnostropiccolo sono intervenuti di primo mattino con cinque persone per la pulizia della scarpata nei pressi del fosso Valloscura. Muniti di piccozza, falcetto e sacchi in spalla hanno dato inizio alle operazioni raccogliendo plastiche di ogni tipo, spazzatura domestica, bottiglie di vetro, coppi di terracotta, polistirolo, una vecchia bici da corsa e tanto altro. Sul posto erano presenti gli agenti della polizia locale, che hanno facilitato l’accesso ai luoghi e operato alla ricerca di eventuali responsabili degli abbandoni. Non è la prima volta che i volontari offrono il loro contributo per la pulizia del territorio Fermano, il loro obiettivo è anche la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti. A Giuseppe, Gaetano, Sonia, Marisa e Ivana, infaticabili e determinati, esempio di impegno civico e partecipazione, va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale. "L’encomiabile attività dei volontari veicola vari messaggi di valore. Il primo tra tutti è non sporcare", ha detto il sindaco Valerio Vesprini. Gli operatori della San Giorgio Distribuzione servizi si sono infine occupati del trasporto e del conferimento del racconto all’Ecocentro comunale.