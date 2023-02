Volontariato e Ast insieme per il futuro della sanità locale

Incontro con le associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, per confrontarsi sui problemi, rinsaldare una stretta collaborazione e condividere proposte per migliorare i servizi al cittadino. Appuntamento al teatrino della sede Ast di via Zeppilli per una riunione promossa insieme con il Centro servizi per il volontariato, proprio per mettere a confronto il sistema sanitario con il mondo del volontariato che si muove nello stesso ambito. Per l’Azienda sanitaria hanno partecipato il commissario straordinario Roberto Grinta ed il sub commissario sanitario Giuseppe Ciarrocchi. Presenti per il mondo del terzo settore, oltre alla presidente Csv Fermo Laura Stopponi, i referenti delle associazioni Afma, CittadinanzAttiva Tribunale del malato, Fada, L’abbraccio, Croce verde Fermo, Psiche 2000, Aism, Anffas, Grande anima. Ha esordito la presidente Stopponi, rimarcando le difficoltà vissute negli ultimi anni dal mondo delle associazioni di volontariato e l’esigenza di recuperare un confronto costruttivo costante con l’azienda sanitaria territoriale. "Da gennaio è iniziata una profonda riorganizzazione del modello sanitario con l’istituzione delle aziende territoriali – ha ricordato Grinta –. Il prossimo passaggio sarà la stesura dell’atto aziendale, sarà quello il momento centrale per definire chi siamo e cosa vogliamo essere: in questo passaggio serve una collaborazione forte con il mondo delle associazioni, per concordare funzioni ed obiettivi da raggiungere. Abbiamo ruoli diversi ma una comune finalità".