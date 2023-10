Volontariato e soccorso insieme per i cittadini

Appuntamento da non perdere da questa mattina fino al tardo pomeriggio, agli impianti sportivi di Petritoli, dove dalle 10.30 si apre l’evento ‘Divise unite. Quando il volontariato ed il soccorso si incontrano’. La manifestazione è promossa dalla Croce Arcobaleno e si svolge in collaborazione con i carabinieri, la Protezione civile e il gruppo Cinofili Alpini. L’evento è proposto con il duplice scopo di promuovere la conoscenza ed il valore del soccorso avvicinandosi al mondo del volontariato. L’evento si apre con la presentazione dei gruppi, a cui seguirà la simulazione di emergenza e soccorso con il gruppo dei cinofili. La mattinata si chiuderà con la presentazione delle ‘competenze e metodo del 112’ per poi lasciare spazio alla convivialità grazie all’apertura degli stand gastronomici. La manifestazione riprenderà alle 15 con la prosecuzione della simulazione dell’emergenza e soccorso. Un’occasione da non perdere per adulti e bambini.

Paola Pieragostini