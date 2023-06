Voltattorni: "Lido Tre archi nel degrado"

Le erbe infestanti e rifiuti speciali presenti a Lido Tre Archi hanno fatto scattare nuovamente la protesta della gente che nel quartiere ci vive tutto l’anno e dei turisti che lo popolano in estate. A farsi portavoce del malcontento è Gabriele Voltattorni, presidente del Corta, Comitato residenti Tre Achi: "La primavera di quest’anno che è stata particolarmente piovosa, con conseguente crescita abnorme delle erbe infestanti, ha amplificato il problema della pianificazione degli interventi stagionali sulle aree pubbliche. Le aree verdi del quartiere sembrano tenute fuori dalla programmazione degli interventi di manutenzione come dimostra il fatto che in altre zone sono in ordine con prati all’inglese, come Lido di Fermo o Lido San Tommaso. Qui invece è facile imbattersi in prati con erba alta oltre un metro, zone con lo sfalcio ma senza la relativa raccolta e panchine non utilizzabile perché ricoperte di bacche e vegetazione". Voltattorni lamenta anche l’assenza della polizia municipale che incoraggia comportamenti illeciti: "Il mancato controllo del territorio da parte della polizia municipale viene maggiormente evidenziato dalla presenza di rifiuti speciali da mesi abbandonati lungo la via pubblica, senza che sia stata effettuata alcuna segnalazione e d’ intervento per il regolare smaltimento. Sarebbe giusto incominciare a conoscere la pianificazione del controllo del territorio e degli interventi messi in campo dall’azienda pubblico privata Asite per evitare l’insorgere di sospetti di preferenze e discriminazioni tra le varie zone della città". Non manca una stoccata all’amministrazione comunale da parte di Voltattorni: "Gli interventi di riqualificazione per otto milioni e mezzo di euro, messi in campo aver addirittura peggiorato il volto del quartiere. Basta vedere le condizioni in cui versa il tendone".