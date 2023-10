Volto di Rai Sport e Domenica Sportiva

Simona Rolandi, Premio Francesco Valentini edizione numero 21, oltre ad essere una stimata e valida giornalista professionista che si muove a proprio agio nel mondo dello sport tanto che quest’anno le hanno messo in mano la conduzione della Domenica Sportiva, è anche amica della città di Porto Sant’Elpidio che frequenta ormai da qualche anno e che considera il suo buen retiro, il luogo dove ricaricare le pile in vista degli importanti professionali che le affidano in Rai "e le va riconosciuto che è sempre pronta a collaborare e a farsi coinvolgere nelle iniziative che organizziamo in città" riconosce con senso di gratitudine, Mario Filiaggi, presidente del Comitato del Premio. Stasera, la Rolandi, nella sua lectio magistralis racconterà il percorso professionale seguito negli anni da quando, ex giocatrice di pallavolo, con una laurea in Economia e Commercio, si è avvicinata al mondo del giornalismo, prediligendo quello sportivo e di come, passo dopo passo, un successo professionale dopo l’altro, sia arrivata al raggiungimento di quello che per lei era un sogno, fin da piccola: la Domenica Sportiva. Il suo nome va ad allungare un albo d’oro di assoluto prestigio che ha visto amici del Premio Valentini professionisti come Giorgia Cardinaletti, Federico Buffa, Paolo Condò, Riccardo Cucchi, Mario Sconcerti, Italo Cucc e Bruno Pizzul.